«Гремио» на своём официальном сайте опубликовал информацию о расставании с полузащитником Ду Кейросом. Бразильский клуб досрочно разорвал соглашение по аренде 24-летнего футболиста.

В пресс-релизе «Гремио» поблагодарил Ду Кейроса за выступления и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Таким образом, Ду Кейрос возвращается в питерский «Зенит». Бразильский полузащитник имеет с чемпионом России последних лет контракт, который рассчитан до конца сезона 2027/2028. За «сине-бело-голубых» Ду Кейрос провёл 16 матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что «Зенит» сейчас является лидером чемпионата России.