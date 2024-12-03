Камоцци: «Для меня странно, что Пруцев так мало играет»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о хавбеке московского «Спартака» Даниле Пруцеве.

«Пруцев — очень хороший игрок, для меня немного странно, что он играет так мало сейчас. Надеюсь, Станкович будет доверять ему больше», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Пруцев появился на поле в 18 играх с учетом всех турниров, отметился одним голом и стал автором трех ассистов.

«Спартак» идет на третьей позиции в чемпионате России, заработав 34 очка в 17 встречах.

В ближайшем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича примут у себя дома «Пари НН». Игра между командами пройдет 7 декабря.