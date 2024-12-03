Максименко стал вторым вратарём «Спартака», который провёл 50 «сухих» матчей в РПЛ

В 17-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» со счётом 3:0.

Данный матч стал 50-м «на ноль» для голкипера «Спартака» Александра Максименко в рамках чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Отмечается, что Максименко стал лишь вторым вратарем в истории клуба, которому покорилась такая отметка. Больше «сухих» игр в РПЛ за «Спартак» провел только Александр Филимонов (65), выступавший за клуб с 1996 по 2001 год.

Стоит добавить, что на счету 26-летнего Максименко 141 матч в РПЛ. Контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2026 года.