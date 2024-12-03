«Пари НН» хочет продлить сотрудничество с Романцевым

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном продлении сотрудничества с легендой «Спартака» Олегом Романцевым.

— Встреча планируется. Пока даты нет. Стороны настроены продолжить сотрудничество на следующий год, — заявил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Романцев является советником «Пари НН» с конца 2023 года. Его действующее соглашение с клубом истекает в декабре.

После 17 туров нижегородский коллектив находится на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 16 очков.

В следующем туре подопечные Виктора Ганчаренко сыграют на выезде со «Спартаком».