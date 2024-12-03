​Гершкович надеется на победу российского наставника в РПЛ

Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович дал понять, что надеется на победу команды, возглавляемой российским тренером, в нынешнем сезоне РПЛ.

Это явный камень в огород московского «Спартака», которым руководит сербский тренер деян Станкович. В последнее время красно-белые резко прибавили в чемпионате и выиграли уже пять матчей подряд:

- Будем надеяться на то, что все три призовых места в итоге займут команды, возглавляемые российскими специалистами. Это вполне реально, как мы увидели этой осенью. Есть определенная вера, есть то, что три наших специалиста будут успешнее коллег из-за границы. Особенно Семак, - надеется Гершкович, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

У руля главных конкурентов «Спартака» именно российские тренеры. Наиболее сильным из них, естественно, является питерский «Зенит» под руководством Сергея Семака