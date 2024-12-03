Гурцкая назвал идеальную роль для Пьянича на поле

Агент Тимур Гурцкая назвал идеальную роль для полузащитника московского ЦСКА Миралема Пьянича.

«Если бы ЦСКА играл с ромбом в центре поля и под Пьяничем был бы опорник, а он выступал бы в качестве одной из двух «восьмёрок», то он сможет раздавать хорошие передачи», - говорит Гурцкая для YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что знаменитый босниец перебрался в ЦСКА в сентябре. За два с лишним месяца в армейском клубе легионер смог отличиться всего одним ассистом – в рамках Кубка России.

До перехода в московский клуб Пьянич был свободным агентом после ухода из эмиратского клуба «Шарджа».