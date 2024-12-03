Сёмин допускает, что за информацией о Файзуллаеве стоят «агентские сказки»

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перебраться в «Монако». Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Юрий Сёмин.

По мнению Сёмина, при поступлении предложения от «Монако» оно заинтересует Файзуллаева. В то же время тренер допускает наличие агентских игр.

«Это возможность поиграть в другой команде на ином уровне. Но, честно – пока я не верю. Это агентские сказки, пока мы не увидим официального предложения», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего футболиста в 6 миллионов евро.