Вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может продолжить карьеру в испанском «Реал Сосьедаде», где выступает полузащитник Арсен Захарян.

По информации Metaratings, «Реал Сосьедад» заинтересован в приглашении 21-летнего футболиста, который ранее был признан лучшим молодым игроком года в Азии.

Ранее сообщалось, что интерес к Файзуллаеву проявляет французский «Монако».

В этом сезоне игрок провел в футболке ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Контракт Файзуллаева с «красно-синими» рассчитан до 2026 года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро.