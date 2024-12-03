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Губерниев не верит, что «Локомотив» столкнулся с «проклятьем Дзюбы»

03 Декабря 2024 • 19:32 Комментировать

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу последних плохих результатов «Локомотива». В двух крайних турах Премьер-лиги команда Михаила Галактионова проигрывала «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3).

По мнению Губерниева, «Локомотиву» просто нужна пауза, учитывая в том числе и молодость команды. Комментатор считает, что после зимнего межсезонья дела «железнодорожников» будут складываться хорошо.

«Может быть, устали – а может, это и бремя лидерства, «шапка мономаха» давит. Хотя они не первые в таблице, но тем не менее. Психологически устали. Верю ли в проклятье интервью Дзюбы? Нет, конечно», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Как известно, результаты «Локомотива» стали хуже после громкого интервью, в котором нападающий Артём Дзюба раскритиковал некоторых представителей клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Губерниев ещё теги
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