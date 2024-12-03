Появилась информация о травме Алипа – перелома нет

Защитник «Зенита» Нуралы Алип был заменён в концовке воскресного матча Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Казахстанец не смог продолжить игру из-за полученного повреждения.

По данным «Спорт-Экспресса», Алип избежал перелома. Защитник подвернул правую стопу, и ему не потребуется хирургическое вмешательство.

Ожидается, что на восстановление Алипу понадобится примерно три недели, хотя точные сроки определятся ближе к концу недели. Нуралы должен быть готов к первому зимнему сбору.

«Зенит», напомним, проиграл «Крыльям Советов» дома со счётом 2:3. При этом питерцы сохранили лидерство в Премьер-лиге.