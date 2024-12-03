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Маркиньос — о Станковиче: «Это тренер-победитель»

03 Декабря 2024 • 19:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

Бразильский вингер «Спартака» Маркиньос поделился комментарием о главном тренере команды Деяне Станковиче.

«Станкович — сильный и эмоциональный тренер. Когда что-то идет не так, он это показывает. Тем самым Станкович заряжает команду. Я работал с ним в «Ференцвароше» — это тренер-победитель», — приводит слова Маркиньоса Sport24.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

После 17 туров «красно-белые» идут на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 34 очка.

Соперником «Спартака» в заключительном туре осеннего отрезка станет «Пари НН». Поединок пройдет 7 декабря.

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