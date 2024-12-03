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Осинькин просился не ехать на матч с «Зенитом» – Гурцкая

03 Декабря 2024 • 19:18 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

Известный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу будущего тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». Ранее в прессе писали о желании специалиста покинуть самарский клуб.

«Это известно. Мы были на одном мероприятии, случайно оказались, где было сказано, что Игорь Витальевич попросился даже в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что был очень короткий срок. Он был в очень тяжёлом эмоциональном состоянии. Все скандалы, отставки, плюс то, что выдал губернатор. И Осинькин очень сильно на это реагировал. Он думал: «Я уйду, и это даст всплеск в команде», - сказал Гурцкая в программе «Это футбол, брат!»

Напомним, что «Крылья Советов» на выходных обыграли на выезде «Зенит» со счётом 3:2.

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Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин Тимур Гурцкая ещё теги

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