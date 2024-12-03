Мостовой выступил за трансфер Файзуллаева в «Монако»

Экс-футболист «Страсбурга» Александр Мостовой высказался о возможном переходе вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Монако».

Ранее сообщалось, что монегаски готовы выложить за 21-летнего футболиста порядка 15 миллионов евро.

— Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая, — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Файзуллаев сыграл в 22 встречах за ЦСКА, трижды поразил ворота соперников и стал автором шести голевых передач.

Действующий трудовой договор узбекистанца с «армейцами» рассчитан до лета 2026 года.