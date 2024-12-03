Адиев рассказал об интересе клубов РПЛ

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, 47-летний специалист возглавлял «Ахмат» с 5 апреля по 1 сентября. С тех пор он находится без работы.

«Определенные разговоры есть, но никакой конкретики. Как все будете — узнаете. Это команды РПЛ и ФНЛ», — приводит слова Адиева российское издание «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что до провала в «Ахмате» Адиев весьма успешно работал со сборной Казахстана. Кроме того, в карьере Адиева были «Чайка», «Анжи», «Волга» и ряд других клубов.

Лидером чемпионата России после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит».