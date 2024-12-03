Гладилин: «У Ари есть знания и бразильском и российском футболе»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал свежее назначение в столичном «Торпедо». Спортивным директором клуба Мелбет-Первой лиги стал бывший нападающий из РПЛ Ари.

«У Ари есть знания о российском и бразильском футболе. Поэтому его и взяли на пост спортивного директора. Как пойдёт, будет зависеть от него, от руководства. Но думаю, задачу по выходу в РПЛ команда выполнит своими силами. А назначение Ари — на перспективу», - говорит Гладилин «Чемпионату».

Напомним, что во время карьеры футболиста Ари получил российское гражданство.

«Торпедо» - в двойке лидеров Первой лиги к зимнему перерыву.