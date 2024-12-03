Стало известно, почему Джикия не перешёл в «Локомотив»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв рассказал о несостоявшемся переходе защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

Кузьмичёв сообщил, что у Джикии с «Локомотивом» уже было устное соглашение, но под первым номером у «красно-зеленых» шел Монтес.

«Если бы у «железнодорожников» сорвался этот трансфер, тогда Георгий перешел бы. Для «Локомотива» приоритетом стал Монтес», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом агент считает, что Джикия намного сильнее Монтеса, которого взял «Локомотив».

Как известно, по итогу 31-летний Джикия оказался в «Химках», подписав с клубом однолетний контракт.