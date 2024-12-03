Журналист из Италии Симоне Тонья специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о потенциальном приходе на пост спортивного директора московского «Спартака» Федерико Керубини. Ранее он был спортивным директором туринского «Ювентуса».

«Возможное назначение Керубини в «Спартак»? Он профессионал, но в «Ювентусе» не был среди основных менеджеров, он не тот, кто принимал ключевые решения. Керубини не был классическим спортивным директором», - делится с нами Тонья.

Напомним, что предыдущим спортивным директором «Спартака» был португалец Томаш Амарал, столичный клуб он покинул прошедшей осенью.