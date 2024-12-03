Агент: Джикия отказался от перехода в «Динамо»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился информацией о несостоявшемся трансфере экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в московское «Динамо».

«Георгий на тот момент не изъявил желание рассматривать вариант с «Динамо». До переговоров дело не дошло. Интерес был, но из-за позиции Георгия ничего не сдвинулось», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее сам Джикия признался, что после «Спартака» не готов играть за «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

На данный момент 31-летний футболист выступает за «Химки». В составе подмосковного коллектива он появился на поле в семи встречах, в которых не отметился результативными действиями.