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​Ненахов: «Вызов в сборную - важная веха в карьере любого футболиста»

03 Декабря 2024 • 18:01 Комментировать

Московский «Локомотив» потерпел несколько чувствительных неудач в последнее время, команда проиграла московскому «Спартаку», затем «Динамо» в кубке, а также подмосковным «Химкам».

Защитника команды Максима Ненахова спросили, не является ли причиной неудач усталость игроков, которым в большом количестве пришлось отрабатывать в ноябре в сборной России. Речь идёт о таких игроках, как Илья Лантратов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков и Сергей Пиняев.

Ненахов считает, что это не является причиной неудач:

- Слушайте, я не хочу, чтобы это считалось проблемой. Вызов в сборную – это важная часть карьеры для каждого футболиста. Любой игрок должен ездить в сборную, потом возвращаться после нее в клуб и играть точно так же, как и до сборной, - цитирует слова Ненахова «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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