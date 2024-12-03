Камоцци поддерживает приход Лео в «Спартак»

В прессе появилась информация о том, что «Спартаку» на должность спортивного директора предложили Марко Лео, ранее работавшего в «Роме». Комментарий на этот счёт дал известный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца московского клуба.

По оценке Камоцци, Лео является образцом опыта и профессионализма. Франко поддерживает назначение этого специалиста в стане «красно-белых».

«Если назначат его, то наконец-то у «Спартака» появится серьезный, профессиональный и компетентный руководитель. Давно пора», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Должность спортивного директора «Спартака» в последние недели вакантна после ухода Томаша Амарала.