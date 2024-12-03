Вингер столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может продолжить карьеру во французском «Монако».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», монегаски заинтересованы в приглашении 21-летнего Файзуллаева. Сообщается, что «Монако» готов выделить на покупку узбекистанского таланта 15 миллионов евро.

Напомним, за «Монако» выступает воспитанник ЦСКА Александр Головин, за которого в 2018 году было заплачено 30 миллионов евро.

В этом сезоне Файзуллаев появился на поле в 22 играх с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Стоит добавить, что в августе 2023 года ЦСКА приобрел Файзуллаева за 500 тысяч евро.