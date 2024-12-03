Гладилин: Уход Угальде не будет невосполнимой потерей для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе форварда Манфреда Угальде из столичного клуба.

По мнению специалиста, «Спартаку» не следует препятствовать трансферу Угальде.

— Если будет интерес от ведущих команд хороших чемпионатов, надо его отдавать, но только за хорошие деньги, — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Угальде не является тем игроком, которому «Спартак» не сможет найти замену, ведь в клубе было уже много хороших форвардов.

22-летний Угальде выступает за «Спартак» с января текущего года. За это время он забил 16 голов и сделал 3 ассиста в 37 играх.