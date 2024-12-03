​Галактионов: «По нынешним результатов в сборную не вызовут»

В последнее время московский «Локомотив» не очень удачно выступает в чемпионате и кубке России, команда потерпела три поражения кряду - от московского «Спартака», от «Динамо», а также от «Химок». Михаил Галактионов, наставник клуба, считает, что из-за этих результатов игроки команды стали менее привлекательными с точки зрения приглашения в сборную страны.

- Есть текущий уровень подготовленности игроков, благодаря которым эти ребята вызываются в сборные. Кстати, если бы сбор национальной команды был сегодня, то число наших ребят там, судя по последним результатам, заметно бы сократилось, - цитирует слова специалиста «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.