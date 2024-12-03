«Спартаку» предложили экс-директора «Ромы»

«Спартак» ищет нового спортивного директора после того, как несколько недель назад эту должность оставил Томаш Амарал. Португалец не отработал в московском клубе даже полного года – с ним решили попрощаться.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Спартаку» на пост спортивного директора был предложен Марко Лео, который в 2022-2024 годах работал в «Роме». Раньше Лео трудился и в других статусных клубах Серии А – в «Ювентусе» и «Интере».

«Спартак» после семнадцати туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда отстаёт на четыре очка, а от «Зенита» – на пять.