Джикия эмоционально высказался о пропуске чемпионата мира – 2018

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о пропущенном чемпионате мира – 2018. Как известно, в начале того года выступавший за «Спартак» футболист получил серьёзную травму колена.

- Чемпионат мира ты пропустил. Сильно переживал по этому поводу?

- Да, сильно. 2018 год. Январь. Мы играем первую игру против «Шанхая», где играли Халк, Ахмедов и Оскар. Чуть ли не 12-13-я минута, и всё – до свидания.

- Ты сразу подумал о чемпионате мира?

- Да, я сразу подумал, что всё. Я плюс-минус понимал, сколько это займёт.

- То есть даже если бы произошло какое-то чудо, ты бы не успел восстановиться…

- Нет, никакого чуда. Просто тяжело было в это вообще поверить. Никак я не смог бы восстановиться, это было 100%. Я это понял чуть ли не сразу – через час-два, когда уже в голове была каша, когда ехал в больницу, когда поплакался.

- Эмоционально тяжелее было тогда после травмы или этой весной?

- Тогда. Потому что как будто «отключили свет». Просто 2017 год был пиковый, всё получалось, и ты готовишься в статусе хорошего защитника «Спартака». Я планировал провести хорошие сборы, сделать хорошую базу, потому что потом идёт чемпионат, дальше сразу подготовка к чемпионату мира. И вот просто первая игра на сборах, и всё. Всё о чём ты думал, о чём мечтал, к чему готовился – просто бах, и всё.

На домашнем чемпионате мира сборная России добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.