Орещук предложил Реброва на пост спортивного директора «Спартака»

Футбольный агент Роман Орещук предложил бывшего голкипера московского «Спартака» Артёма Реброва в качестве спортивного директора «красно-белых».

«В «Спартаке», полагаю, должен быть россиянин, знающий и школу, и академию изнутри, и команду. Даже лучше бы было, чтобы он имел отношение к «красно‑белым». Чем тот же Ребров хуже?», - делится Орещук для «РБ Спорт».

Напомним, что предыдущим спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал. Португалец покинул пост прошедшей осенью, проработав в клубе менее одного года.

«Спартак» к концу 2024 года сумел благодаря нескольким важным победам ворваться в тройку лидеров РПЛ.