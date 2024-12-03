Смолов рассказал, готов ли приехать в сборную России

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов дал комментарий по поводу выступлений за сборную России.

«Сыграл ли бы я сейчас за сборную? Не хочу, чтобы мой ответ посчитали каким-то высокомерным, но я правда не вижу смысла в своём вызове в сборную. Играть за сборную – честь для любого футболиста, и если меня вызовут, то я поеду. Но рационального зерна и футбольного смысла в этом я не вижу – ни для себя, ни для сборной. Но если тренер посчитает, что хочет меня вызвать, то я поеду», - сказал Смолов в своей программу Smol Talk.

Сборная России в последние годы из-за санкций может проводить только товарищеские матчи.