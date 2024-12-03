Губерниев: «Спартак» будет бороться за выживание в случае продажи Угальде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о последствиях возможной продажи нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Если «Спартак» продаст Угальде, то вместо борьбы за чемпионство будет по традиции бороться за выживание, — заявил Губерниев Metaratings.

При этом эксперт добавил, что хочет видеть сильный «Спартак», но для этого нужно иметь сбалансированный состав.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 22-летний Угальде принял участие в 17 встречах, в которых забил 14 голов и стал автором трех ассистов.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет девять миллионов евро.