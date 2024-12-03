Николич: «Факел» сильно уважаю, бойцы»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о воронежском «Факеле». Этот клуб второй половины таблицы РПЛ станет последним соперником «армейцев» в 2024 году.

«Факел» сильно уважаю, бойцы, команда домашняя, полный стадион, искусственное поле. В последних восьми турах проиграли всего раз, «Локомотиву». Нас ожидает очень сложная игра», - говорит Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА сейчас находится лишь на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. На нём армейский клуб и завершит 2024 год в чемпионате России.

«Факел» расположился на 14-м месте с 14 баллами, ниже воронежцы до следующего года также не опустятся.