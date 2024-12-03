Черданцев: «Станкович не мешает своим футболистам играть»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о преображении московского «Спартака». В последние недели столичный клуб выиграл ряд важных матчей, поднявшись на третье место за тур до весеннего перерыва.

«Индивидуальное мастерство отдельных футболистов — важнейший элемент этого «Спартака». Станкович, думаю, поощряет такую игру, не мешает футболистам играть так, как они умеют. Станкович, помню, сам был очень индивидуально сильным футболистом», - говорит Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ у «Спартака» Станковича сейчас третье место и 34 балла. Отставание от первого места – пять баллов.

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