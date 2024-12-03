«Он чужой человек»: Желудков объяснил провал Соболева в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился комментарием о форварде санкт-петербургского клуба Александра Соболева.

Эксперт не понимает, для чего «Зенит» взял Соболева, который еще два года назад в драке бил игроков «сине-бело-голубых», а теперь пришел и обнимается со всеми.

— Это посторонний человек. Вообще не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать. В «Зените» он чужой человек, поэтому у него ничего не получается, — приводит слова Желудкова «Чемпионат».

Напомним, в августе «Зенит» заплатил «Спартаку» за 27-летнего форварда десять миллионов евро. После переезда в Санкт-Петербург Соболев провел в РПЛ десять матчей, в которых не записал в свой актив ни одного результативного балла.