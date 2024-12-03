Джикия ответил, пошёл бы в «Зенит» или ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился комментарием о возможном переходе в стан принципиального соперника «красно-белых».

Джикия заявил, что не пошел бы к принципиальному сопернику «Спартака», так как много лет бы капитаном «красно-белых».

— Я не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо», — заявил Джикия на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, после чего перебрался в «Химки». За столичный коллектив 31-летний защитник провел 215 матчей, забил 5 голов и сделал 11 ассистов.

Стоит сказать, что вместе со «Спартаком» Джикия выиграл все три российских трофея — РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.