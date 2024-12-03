Черданцев рассказал, что подвело «Краснодар» в последних турах

«Краснодар» за последние туры РПЛ растерял своё лидерство. Георгий Черданцев поделился своим мнением о том, почему «быки» упали с первого места – на второе.

«Удивлен содержанием игры. Особенно, в исполнении «Краснодара». Сил на концовку при таком графике не хватило, паузы на сборные сбили темп. «Спартак» разменял игру Кубка на матч с «Краснодаром», вылет из Пути РПЛ для них не проблема», - делится Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас у «Краснодара» в турнирной таблице 38 очков. Отставание от первого места благодаря осечке «Зенита» в 17-м туре составляет всего один балл.