Джикия оценил игру Бакаева в «Химках»

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением об игре своего одноклубника Зелимхана Бакаева.

— Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может еще лучше, — приводит слова Джикии Legalbet.

Напомним, 28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 играх с учетом всех турниров и стал автором шести забитых мячей.

Трудовой договор Бакаева принадлежит «Зениту». Соглашение между сторонами истекает в конце текущей кампании. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,8 млн евро.