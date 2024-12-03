Сторожук: «В потенциале Агкацев может попробовать свои силы в Европе»

Бывший рулевой «Краснодара» Александр Сторожук высказался о перспективах вратаря кубанского клуба Станислава Агкацева.

Специалист заявил, что Агкацев является качественным футболистом, поэтому его игра не стала удивлением.

«В потенциале он тоже может попробовать свои силы в европейском чемпионате, как это сделал Сафонов. Почему бы и нет?» — приводит слова Сторожука Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Агкацев провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.