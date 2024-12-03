Опорный полузащитник «Нанта» Жан-Филипп Гбамен может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает pro225.

По информации источника, 29-летний футболист не смог себя проявить во французском «Нанте» и готов к смене клуба. Утверждается, что ЦСКА проявляет интерес к Гбамену, который и сам не прочь вернуться в Российскую премьер-лигу.

Напомним, в 2022 году ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона», однако провел в команде всего несколько месяцев. За это время он принял участие в 13 встречах, отметился двумя голами и стал автором двух голевых передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гбамена составляет два с половиной миллиона евро.