Джикия назвал единственную причину, почему ушёл из «Спартака»

Защитник «Химок» Георгий Джикия отреагировал на вопросы людей о том, почему он не остался в «Спартаке».

«Люди спрашивают: «Почему ты не остался в «Спартаке»? А мне не было ничего предложено. Если бы клуб что-то предположил, мы бы 100% договорились, потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. Я прекрасно понимал, что не буду играть до 35-36 лет. Пришлось, так скажем, менять голову.

Просто чтобы люди знали тот факт, что я ушёл не по своей воле. Со мной закончился трудовой договор, и мы не продлили контракт. Всё. Это решение клуба. Спустя время я уважаю это решение. Потому что всё хорошее когда-то заканчивается. Моё время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал», - сказал Джикия в программе Smol Talk.