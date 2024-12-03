Смолов категорично высказался о матче сборных России и Медиалиги

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, как относится к возможному товарищескому поединку между сборными России и Медиалиги.

«Это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться со сборной России. И вообще как-то упоминаться в одном предложении. Они должны заниматься своими делами», - поделился мнением форвард на своем канале в ютубе.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Сирии. Российские футболисты одержали крупную победу со счетом 4:0.