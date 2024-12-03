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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов категорично высказался о матче сборных России и Медиалиги

03 Декабря 2024 • 15:32 Комментировать

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, как относится к возможному товарищескому поединку между сборными России и Медиалиги.

«Это полный булщит. Это никак не должно соприкасаться со сборной России. И вообще как-то упоминаться в одном предложении. Они должны заниматься своими делами», - поделился мнением форвард на своем канале в ютубе.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Сирии. Российские футболисты одержали крупную победу со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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