«Предложили уйти, чтобы не мешал»: Джикия вспомнил о важном разговоре в «Спартаке»

Футболист «Химок» Георгия Джикия в программе Smol Talk дал комментарий по поводу своего ухода из «Спартака». Защитник покинул клуб по завершению сезона 2023/2024.

- В конце января у меня произошёл разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Гильермо Абаскаль. И вот мы на троих поговорили. И я тогда почувствовал, что всё.

- Это было сказано прямо или как-то витиевато?

- Мне предложили уйти в аренду, чтобы я не мешал.

- До лета?

- Да.

- Это была инициатива тренера?

- Мы втроём сидели, да.

- У тебя отношения с Абаскалем испортились…

- Я не скажу, что они испортились. Просто тренер предпочёл для себя футболиста, которого взял в летнее трансферное окно. И у меня не было больше шансов.