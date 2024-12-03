«Предложили уйти, чтобы не мешал»: Джикия вспомнил о важном разговоре в «Спартаке»

Футболист «Химок» Георгия Джикия в программе Smol Talk дал комментарий по поводу своего ухода из «Спартака». Защитник покинул клуб по завершению сезона 2023/2024.
- В конце января у меня произошёл разговор с руководством клуба. Там сидели Малышев и Гильермо Абаскаль. И вот мы на троих поговорили. И я тогда почувствовал, что всё.
- Это было сказано прямо или как-то витиевато?
- Мне предложили уйти в аренду, чтобы я не мешал.
- До лета?
- Да.
- Это была инициатива тренера?
- Мы втроём сидели, да.
- У тебя отношения с Абаскалем испортились…
- Я не скажу, что они испортились. Просто тренер предпочёл для себя футболиста, которого взял в летнее трансферное окно. И у меня не было больше шансов.
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