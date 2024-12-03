Канчельскис отреагировал на гол вратаря «Динамо» Лещука

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на гол голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в поединке с грозненским «Ахматом» (1:1).
«Не видел гола Лещука. Но что он забил - уникальный случай. Спас команду от поражения, а то «Динамо» уже разочаровывает. Можно сравнить с голом Алиссона за «Ливерпуль», - передает слова эксперта «Чемпионат».
По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда Марцела Лички проведет на домашнем стадионе против подмосковных «Химок».
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