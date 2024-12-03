Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил «Краснодар», проигравший накануне «Спартаку» 0:3.

- У «Зенита» защитники – это же кошмар просто, просто кошмар! Слов нет, какой уровень мастерства… Даже не знаю, что сказать, вот честно!

«Зенит» выезжает за счёт того, что другие ему помогают. «Динамо», «Краснодар» помогают. Игры у самого «Зенита» никакой нет. Бразильские легионеры деградировали, страшно смотреть на них. Удивительно, как зенитовцы идут в лидерах. Сами они ничего не завоёвывают своей игрой и своим трудом.

«Крылья» – команда самолюбивая, люди там спокойно играют в футбол, больших задач у них нет. Исполнители? Вот, видите, прорвало Сергеева. Всё-таки должен же он был когда-то снова начать забивать. Сработал принцип, что забивают бывшим. «Зенит» уже столько поражений должен был потерпеть по игре… Но то везение его спасает, то Ерохин выходит на замену и забивает, то ещё что-то, – объяснил Чугунов.

«Зенит» по итогам семнадцатого тура опережает «Краснодар» на одно очко в таблице РПЛ.