Джикия объяснил, почему выбрал «Химки»

Защитник Георгий Джикия в программе Smol Talk объяснил, почему в сентябре принял решение подписать контракт с «Химками».

- Что касается чемпионата России, было несколько предложений, но в итоге выбрал «Химки». Где-то по личным причинам, где-то Москва, где-то клуб, и кто находится в клубе.

- Ты сам вёл переговоры? – вопрос Смолова.

- Да, я сам вёл. Можно сказать, сам решал свои вопросы.

За «Химки» Георгия Джикия успел провести семь матчей. Резолютивными действиями 31-летний защитник пока что не отмечался. «Химки» на текущий момент располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.