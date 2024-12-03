Шикунов: Соболев сказал мне, что не готов морально

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о текущем состоянии нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Специалист заявил, что у Соболева непростой период, ведь он пропустил внушительный отрезок времени.

«Сейчас он вошел… Говорит: «Физически я вроде набрал, но еще не готов морально, мне нужна пауза», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

В футболке «сине-бело-голубых» 27-летний Соболев провел десять матчей в рамках Российской премьер-лиги, но не смог отметиться результативными действиями.

Стоит напомнить, что покупка Соболева из «Спартака» обошлась «Зениту» в десять миллионов евро.