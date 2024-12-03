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Джикия назвал иностранную команду, куда мог перейти летом

03 Декабря 2024 • 15:10 Комментировать

Защитник «Химок» Георгий Джикия дал комментарий по поводу выбора клуба по ходу летнего трансферного окна.

«Могу честно сказать, что очень сильно рассматривал турецкий чемпионат. Были предложения, но не устроили они меня. Были предложения от команд, которые, знаешь, не такие сильные, не такие именитые, и они пытались хороших игроков рассматривались.

«Эюпспор», где Арда Туран тренирует, - одна из команд, с которой я контактировал. Они сейчас, по-моему, в пятёрке идут, хорошо играют. Я дал добро на контакты с ними, но чтобы такого «сумма, срок контракта и планы на меня» - не было такого. Было ещё несколько команд, но я потом уже не захотел даже обсуждать», - сказал Джикия Фёдору Смолову в программе Smol Talk.

«Где-то в августе тоже был хороший контакт с турецкими командами, но там произошёл такой момент, где у меня в России мог появиться такой вариант, который меня бы очень устроил», - добавил Джикия.  

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