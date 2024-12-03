Титов сделал прогноз на матч «Бавария» - «Байер»

Бывший полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Егор Титов поделился мыслями касательно предстоящего кубкового поединка между мюнхенской «Баварией» и леверкузенским «Байером».

«Возьму ставку «обе забьют и тотал больше 2,5». «Байер» в последнее время набрал форму, стал много забивать, а в обороне по традиции многое позволяет соперникам», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Байером» пройдет сегодня, 3 декабря, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.