Глебов высказался о кризисе «Ростова»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов поделился комментарием о неудачных результатах команды до победной серии.

«Можно сказать, что «Ростов» полностью вышел из кризиса? Да я бы и не сказал, что у «Ростова» был кризис», — заявил Глебов порталу «РБ Спорт».

Напомним, подопечные Валерия Карпина идут на серии из пяти побед, однако ранее команда не могла выиграть на протяжении восьми матчей.

По итогам 17 туров «Ростов» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 23 балла.

Соперником дончан в ближайшем туре станут самарские «Крылья Советов». Встреча пройдет 7 декабря.