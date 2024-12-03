Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул»

Хавбек московского «Спартака» Маркиньос в беседе с представителями СМИ поделился мнением о чемпионских амбициях «народной команды».
«Спартак» может бороться за титул. Нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга. Это нам помогает», - передает слова бразильского полузащитника «Спорт-Экспресс».
В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде крупно обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. Команда Деяна Станковича набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от идущего первым «Зенита» на пять баллов.
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