Марио Личка высказался о конкуренции Тюкавина с Маухубом

Марио Личка, который входит в тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо», поделился комментарием о конкуренции нападающих в клубе.

Специалист считает, что несмотря на неудачный период, Константин Тюкавин уверен в своих силах, поэтому со временем он обязательно сможет забить.

«Конкуренция Тюкавина с Маухубом? Конкуренция хороша для всех игроков. Для Тюкавина хорошо, что в «Динамо» есть еще один сильный нападающий», — приводит слова Лички Legalbet.

В текущем сезоне Тюкавин забил шесть голов и оформил два ассиста в 20 играх. На счету Маухуба 15 выходов на поле, шесть забитых мячей и три результативные передачи.