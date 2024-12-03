Булыкин: «Гол Лещука вызывает смех»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал гол голкипера «бело-голубых» Игоря Лещука в поединке 17-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Над чужими ошибками не смеются, это полностью гол Шелии. Но голы вратарей постоянно вызывают восторг, уважение. А гол Лещука - ещё и смех», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что благодаря голу Лещука в компенсированное время «Динамо» вырвало ничейный результат.

После 17 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 32 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.