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Газинский ответил, готов ли Сперцян к Европе

03 Декабря 2024 • 14:32 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
08.12 19:30

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о том, готов ли Эдуард Сперцян к переезду в Европу.

«На мой взгляд, по тому, что я вижу, он готов к отъезду в Европу. Сперцян — футболист высокого уровня, что он и показывает на поле», — приводит слова Газинского Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 24 играх с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил сетку ворот соперников и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро.

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